La mozione delle polemiche | Con Hamas si dialoghi Tensione nel centrosinistra

Ilrestodelcarlino.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non c’è solo la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese a mettere in crisi il centrosinistra. C’è, infatti, pure una mozione inviata a 54 Comuni dell’hinterland da parte del Coordinamento cittadini contro la guerra dell’ Appennino bolognese a rischiare di mandare in tilt le amministrazioni locali a trazione dem, coinvolgendo anche Igor Taruffi, uno degli uomini forti della segretaria Pd Elly Schlein, tra i 500 firmatari del documento. Tutto nasce da una petizione inviata alle amministrazioni comunali da questo movimento di Marzabotto composto da cittadini di estrema sinistra, vicini a Rifondazione comunista, che chiede una presa di posizione da parte dei sindaci sulla causa palestinese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la mozione delle polemiche con hamas si dialoghi tensione nel centrosinistra

© Ilrestodelcarlino.it - La mozione delle polemiche: "Con Hamas si dialoghi". Tensione nel centrosinistra

In questa notizia si parla di: mozione - polemiche

Parco dell'Amicizia, il Consiglio comunale di Verona boccia tra le polemiche la mozione della minoranza

mozione polemiche hamas dialoghiLa mozione delle polemiche: "Con Hamas si dialoghi". Tensione nel centrosinistra - La petizione del Coordinamento dell’Appennino contro le guerre è stata inviata a 54 Comuni del territorio per chiedere il riconoscimento dello Stato Palestinese. Da ilrestodelcarlino.it

Meloni: "Ok a mozione per riconoscimento Palestina, ma senza Hamas e con rilascio ostaggi" - (Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2025 "La maggioranza presenterà in Aula una mozione per dire che il riconoscimento della Palestina deve essere subordinato a due condizioni: il rilascio degli ostaggi ... Segnala quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Mozione Polemiche Hamas Dialoghi