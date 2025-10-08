La mozione delle polemiche | Con Hamas si dialoghi Tensione nel centrosinistra
Non c’è solo la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese a mettere in crisi il centrosinistra. C’è, infatti, pure una mozione inviata a 54 Comuni dell’hinterland da parte del Coordinamento cittadini contro la guerra dell’ Appennino bolognese a rischiare di mandare in tilt le amministrazioni locali a trazione dem, coinvolgendo anche Igor Taruffi, uno degli uomini forti della segretaria Pd Elly Schlein, tra i 500 firmatari del documento. Tutto nasce da una petizione inviata alle amministrazioni comunali da questo movimento di Marzabotto composto da cittadini di estrema sinistra, vicini a Rifondazione comunista, che chiede una presa di posizione da parte dei sindaci sulla causa palestinese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La mozione delle polemiche: "Con Hamas si dialoghi". Tensione nel centrosinistra - La petizione del Coordinamento dell’Appennino contro le guerre è stata inviata a 54 Comuni del territorio per chiedere il riconoscimento dello Stato Palestinese. Da ilrestodelcarlino.it
