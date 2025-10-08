La morte di Ramy Elgaml alla battaglia delle perizie | i pm chiedono una terza consulenza
Milano, 8 ottobre 2025 – Per chiarire la dinamica dell’inseguimento che ha portato alla morte del 19enne Ramy Elgaml, è necessaria una perizia terza. La richiesta formulata al gip dai pm Marco Cirigliano e Giancarla Serafini servirà a valutare la richiesta di rinvio a giudizio nell’inchiesta per omicidio stradale, giunta alla fase precedente all’avviso conclusione indagini, che ha come indagati l’amico 22enne della vittima, Fares Bouzidi, con lui a bordo del TMax la notte del decesso, e il militare del Nucleo radiomobile, Antonio Lenoc i, che guidava la Giulietta dell’Arma, sospettata di averli urtati al termine dell’inseguimento all’angolo fra via Ripamonti e via Quaranta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
