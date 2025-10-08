la modena cento ore 2025 fa tappa ad arezzo tra storia e motori

Arezzo, 8 ottobre 2025 – Una giornata di grande spettacolo quella di ieri, quando la Modena Cento Ore 2025, una delle competizioni più affascinanti nel panorama motoristico internazionale, ha fatto tappa ad Arezzo. Un appuntamento di rilievo che ha visto la collaborazione attiva dell’Automobile Club Arezzo, impegnato nell’organizzazione e nell’assistenza lungo il percorso cittadino. A raccontarlo è Silvia Capacci, direttrice di ACI Arezzo: “La Modena Cento Ore attraversa Arezzo in questa bella giornata del 7 ottobre per un controllo orario. L’Automobile Club Arezzo è presente e collabora allo svolgimento di questa tappa importante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

