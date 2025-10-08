La ministra Santanchè a Ttg la fiera del Turismo

Ilrestodelcarlino.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aprono oggi in fiera a Rimini Ttg Travel Experience e InOut The Contract Community, i due appuntamenti organizzati da Italian Exhibition Group (Ieg) che insieme rappresentano la più grande piattaforma italiana per la promozione turistica e per l’industria dell’ospitalità e del design indoor e outdoor. Con circa 2.700 brand espositori, oltre 1.000 buyer esteri provenienti da 75 Paesi – tra i quali Stati Uniti, Canada, Germania, Gran Bretagna, Sud America, India e Cina – e 66 startup pronte a presentare nuove soluzioni per il settore, i padiglioni riminesi ospiteranno tre giorni di incontri, contrattazioni e visioni sul turismo globale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la ministra santanch232 a ttg la fiera del turismo

© Ilrestodelcarlino.it - La ministra Santanchè a Ttg, la fiera del Turismo

In questa notizia si parla di: ministra - santanch

ministra santanch232 ttg fieraTTG e INOUT 2025: il Ministro Santanchè inaugura domani a Rimini la fiera mondiale del turismo e dell’hospitality - TTG e INOUT 2025: il Ministro Santanchè inaugura domani a Rimini la fiera mondiale del turismo e dell’hospitality ... Lo riporta finanza.repubblica.it

ministra santanch232 ttg fieraDaniela Santanchè a Rimini Fiera: il ministro inaugura il Ttg - The Contract Community, i due appuntamenti che rappresentano la più grande piattaforma italiana per la ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ministra Santanch232 Ttg Fiera