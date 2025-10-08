“L’Italia riconosca lo Stato di Palestina e sanzioni Israele. È il momento per il vostro Paese di passare dalle parole all’azione concreta”. Varsen Aghabekian è la ministra degli Affari Esteri ed Espatriati dell’Autorità nazionale palestinese. Cristiana, nata in Giordania nel 1958 da famiglia con origini armene, un dottorato in politica all’ Università di Pittsburgh. Le sue parole richiamano alla pace ma sono nette: serve un passo avanti coraggioso. Anche perché, come ha detto nei giorni scorsi, il piano Trump “non è perfetto ma va nella direzione giusta”. Il riconoscimento da parte della Francia e di altri Paesi dello Stato palestinese alle Nazioni Unite ha impatto sul futuro dei palestinesi? “Sì, a condizione che sia accompagnato da azioni concrete. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La ministra degli Esteri dell'Anp: "L'Italia riconosca ora la Palestina. La pace? I veri ostacoli sono genocidio, apartheid e colonie"