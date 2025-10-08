La ministra Bernini contestata da un gruppo di studenti all’Università di Siena | Vaff***

Doveva essere una giornata dedicata al dialogo e alla solidarietà, ma si è trasformata in un episodio di forte tensione politica. Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, è stata contestata durante una visita all’Università di Siena, dove si era recata per incontrare otto studenti palestinesi arrivati recentemente in Italia dalla Striscia di Gaza grazie a una missione umanitaria promossa dal governo. Leggi anche: “Mi vergogno di essere italiano”. Flotilla, scatta la rissa in diretta tv La ministra era attesa per un incontro istituzionale volto a sottolineare l’importanza dell’istruzione come ponte tra i popoli, ma ad accoglierla ha trovato anche un gruppo di sedicenti studenti universitari pro-Palestina, che l’hanno insultata pubblicamente, generando una situazione di imbarazzo e forte tensione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - La ministra Bernini contestata da un gruppo di studenti all’Università di Siena: “Vaff***”

