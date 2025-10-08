La mia famiglia vuole che smetta di giocare ma ho la passione di andare avanti
2025-10-08 09:57:00 Breaking news: Cristiano Ronaldo va contro la volontà della sua famiglia continuando a giocare a calcio di alto livello anche a 40 anni. L’attaccante del Portogallo continua a segnare gol regolarmente per la squadra saudita dell’Al Nassr e a livello internazionale e crede che non ci sia ancora motivo di appendere le scarpe al chiodo. Ronaldo ha segnato 946 reti nella sua gloriosa carriera che ha trascorso periodi allo Sporting CP, Manchester United, Real Madrid e Juventus e rimane fiducioso di poter ancora raggiungere i massimi livelli. Intervenendo dopo aver ricevuto il Premio Prestigio al gala dei Portugal Football Globes ieri sera, il 40enne ha detto: “Ho ancora la passione per questo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
