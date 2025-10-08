La mia biblioteca vaticana tra falsi del Decamerone e furti di note fatti da Mozart
Don Giacomo Cardinali racconta i segreti di una delle raccolte di libri più antiche del mondo: "Siamo un'istituzione universale".
#Raffaello sceglie lo strabismo per cogliere la specificità del volto di Tommaso Inghirami, prefetto della Biblioteca Vaticana sotto Giulio II. Lo chiamavano "Fedra" per la sua memorabile interpretazione della tragedia di Seneca ad appena 16 anni.
Un tesoro nascosto in Vaticano Questa meraviglia non è una chiesa, ma la Sala Sistina della Biblioteca Apostolica Vaticana. Voluta da Sisto V e affrescata tra il 1587 e il 1589, è uno dei luoghi più spettacolari al mondo, dove arte e sapere si incontrano.
Biblioteca vaticana. Don Mantovani: "Opere d'arte e manoscritti per una diplomazia culturale" - Il prefetto, don Mauro Mantovani, sintetizza così al Sir la "mission" della Biblioteca Apostolica Vaticana (Bav), che in questi giorni, nella ...