La Meridiana mette al centro i giovani
La casa colonica di via Cerchia 2621 (proprietà comunale) con il suo meraviglioso giardino ambedue ristrutturati e trasformati interamente dall’Ausl con contributi di donatori, da Centro Diurno per persone con problematiche di dipendenza diventa struttura esclusiva per le psicopatologie dell’adolescenza. Un passaggio - ma c’è da dire che il centro La Meridiana si è evoluto e adattato più volte nei suoi 33 anni di vita sulla base delle esigenze emerse dal territorio - che è stato determinato da un quadro epidemiologico che vede un aumento delle psicopatologie nei ragazzi tra i 14 e i 25 anni. I dati, riferiti all’ambito provinciale, rendono la problematicità della situazione, innescata, dicono gli esperti che hanno tenuto ieri le fila dell’inaugurazione, in buona parte dall’esperienza della pandemia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Nasce "La meridiana" il centro per la salute mentale degli adolescenti - Sono oltre 7000 i percorsi attivati dalla Neuropsichiatria dell'infanzia e adolescenza lo scorso anno, più di 6000 gli accessi nei primi 6 mesi del 2025 ... Segnala rainews.it