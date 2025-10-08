Camminando, camminando, lo scudetto del walking football è arrivato dove si vive nel segno della massima velocità. L’impresa è del Real Maranello che per la prima volta è salito sul trono nazionale Over 50. I ragazzi guidati dal giocatore-allenatore Paolo Turchi hanno trionfato nella tre giorni delle fasi nazionali svoltasi a Comacchio, con al via 36 formazioni. Poche ma semplici sono le regole che differenziano il walking football dal calcio: non si può correre, non c’è contatto fisico, non si può entrare in area e ogni 5 falli c’è un rigore. "Siamo andati aldilà di ogni più rosea previsione – racconta Turchi – l’obiettivo era provare a salire sul podio, ma i ragazzi hanno fatto un piccolo capolavoro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Maranello che non corre. Calcio camminato tricolore