La Maranello che non corre Calcio camminato tricolore
Camminando, camminando, lo scudetto del walking football è arrivato dove si vive nel segno della massima velocità. L’impresa è del Real Maranello che per la prima volta è salito sul trono nazionale Over 50. I ragazzi guidati dal giocatore-allenatore Paolo Turchi hanno trionfato nella tre giorni delle fasi nazionali svoltasi a Comacchio, con al via 36 formazioni. Poche ma semplici sono le regole che differenziano il walking football dal calcio: non si può correre, non c’è contatto fisico, non si può entrare in area e ogni 5 falli c’è un rigore. "Siamo andati aldilà di ogni più rosea previsione – racconta Turchi – l’obiettivo era provare a salire sul podio, ma i ragazzi hanno fatto un piccolo capolavoro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: maranello - corre
L'IA infiamma Maranello e seduce Ferrari: il futuro delle imprese corre con IBM
La Ferrari ha annunciato l'approdo a Maranello dell'ex pilota della Sauber, Guanyu Zhou, in vista del Mondiale di Formula 1 2025. Il driver cinese sarà la riserva dei titolari Lewis Hamilton e Charles Leclerc ma non sarà l'unico dato che il ruolo di terzo pilota de - facebook.com Vai su Facebook
Calcio Opes. Calcio ’camminato’, tappa a Voghiera - Si è svolto a Ferragosto il 1° “Triangolare di Calcio Camminato con le Famiglie” organizzato da Paolo Inglesetti e dallo staff del Voghiera Calcio, da Crimi Jessica e Vecchiatti Erminio. Come scrive ilrestodelcarlino.it