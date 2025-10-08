La madre di Maddie McCann e l’incontro con la finta Madeleine | Mi chiamava mamma implorandomi mi ha turbata

8 ott 2025

Kate McCann ha raccontato in Tribunale l'incontro non voluto con la finta Maddie ora a processo per stalking: "È ovvio che la cosa che desidero di più è che Madeleine torni, voglio che mi chiami di nuovo 'mamma', quindi è stato davvero angosciante per me. Mentre torno a casa dal lavoro ora controllo sempre chi c'è". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: madre - maddie

