La madre di Maddie McCann e l’incontro con la finta Madeleine | Mi chiamava mamma implorandomi mi ha turbata

Kate McCann ha raccontato in Tribunale l'incontro non voluto con la finta Maddie ora a processo per stalking: "È ovvio che la cosa che desidero di più è che Madeleine torni, voglio che mi chiami di nuovo 'mamma', quindi è stato davvero angosciante per me. Mentre torno a casa dal lavoro ora controllo sempre chi c'è". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Kate McCann ha raccontato in Tribunale l'incontro non voluto con la finta Maddie ora a processo per stalking: "È ovvio che la cosa che desidero di più è che Madeleine torni, voglio che mi chiami di nuovo 'mamma', quindi è stato davvero angosciante per me. Mentre torno a casa dal lavoro ora controllo sempre chi c'è".

Accusata di aver perseguitato i genitori di Maddie con 60 chiamate al giorno