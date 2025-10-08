La madre di Maddie McCann e l'incontro con la finta Madeleine | Mi chiamava mamma implorandomi mi ha turbata

Kate McCann ha raccontato in Tribunale l'incontro non voluto con la finta Maddie ora a processo per stalking: "È ovvio che la cosa che desidero di più è che Madeleine torni, voglio che mi chiami di nuovo 'mamma', quindi è stato davvero angosciante per me. Mentre torno a casa dal lavoro ora controllo sempre chi c'è". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: madre - maddie

La madre di Maddie McCann e l’incontro con la finta Madeleine: “Mi chiamava mamma implorandomi, mi ha turbata”

In una nota ufficiale della Presidenza del Consiglio, quello di madre viene definito il ruolo più naturale per una donna. Non sono solo parole. Sono un manifesto politico portato avanti da due anni. @sarah.malnerich - facebook.com Vai su Facebook

Alle 21.20 "La doppia vita di Madeleine Collins" di Antoine Barraud | Judith Fauvet ha una doppia vita: in Francia è moglie e madre borghese, in Svizzera è Margot con un giovane amante e una seconda famiglia. Tutto sembra sotto controllo, finché un imprevi - X Vai su X

La madre di Maddie McCann e l’incontro con la finta Madeleine: “Mi chiamava mamma implorandomi, mi ha turbata” - Kate McCann ha raccontato in Tribunale l'incontro non voluto con la finta Maddie ora a processo per stalking: "È ovvio che la cosa che desidero di ... Segnala fanpage.it

«Non abbandonare tua figlia»: la stalker dei genitori di Maddie McCann finisce in tribunale - Julia Wandelt, 24 anni, è una donna polacca: è accusata di molestie nei confronti della famiglia della bambina inglese scomparsa in Portogallo nel 2007. Secondo msn.com