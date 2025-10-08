La lezione di ’Lollo’ | Ognuno di noi è speciale

"Tutte le grandi esperienze e avventure che ho vissuto, le ho vissute proprio perché non ho una gamba". Parole di coraggio e di speranza quelle di Lorenzo ‘Lollo’ Marcantognini, giovane calciatore e velocista paralimpico, che hanno emozionato gli oltre 300 studenti presenti ieri all’incontro con lui all’istituto Einaudi - Molari di Santarcangelo. L’evento, il terzo di una serie organizzata da Amazon col Comitato italiano paralimpico, ha visto Lorenzo raccontare la sua vita con forza, energia contagiosa e anche ironia. Nato con una malformazione alla gamba, che gli hanno amputato quando aveva 4 anni, Lorenzo non ha mai smesso di sognare e oggi fa parte della Nazionale di calcio amputati e delle Fiamme azzurre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

