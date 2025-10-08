La leggendaria McLaren di Ayrton Senna gira per le strade di città tra incredulità e nostalgia | Ha completato il gioco | Video
Un uomo è stato ripreso mentre guidava una replica perfetta della McLaren MP44, la leggendaria vettura con cui Ayrton Senna vinse il suo primo Mondiale nel 1988. È successo a Maringà, nel sud del Brasile. Le immagini mostrano la monoposto rossa e bianca sfrecciare lungo Avenida Colombo, tra gli sguardi increduli dei passanti. Il video, girato sabato 4 ottobre, è diventato virale: la replica è così fedele che molti hanno pensato di trovarsi di fronte all’originale. L’uomo, senza casco, ha guidato per alcuni minuti prima di fermarsi davanti a casa, come se nulla fosse. Sui social la scena ha suscitato entusiasmo e nostalgia per il campione brasiliano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: leggendaria - mclaren
McLaren celebra 30 anni di leggende con “States of Endurance” https://megamodo.com/mclaren-celebra-30-anni-di-leggende-con-states-of-endurance/… - X Vai su X
OA Sport. . GP di Singapore 2025: McLaren dominerà o vedremo una sorpresa come a Baku e Monza? In questa puntata, Beatrice Frangione ha chiesto a Luca Preti se il Gran Premio di Singapore potrà regalarci un’altra gara imprevedibile o se assisteremo a - facebook.com Vai su Facebook
F1: la McLaren LEGO di Ayrton Senna al Gran Premio di Monza - Oltre 400 mila mattoncini LEGO per ricostruire, in scala 1:1, la leggendaria McLaren MP4/4 del 1988, guidata da Ayrton Senna, con tanto di casco verde e giallo dello straordinario pilota di Formula 1, ... Segnala ansa.it
LEGO Icons McLaren MP4/4 & Ayrton Senna in offerta con lo sconto del 33%, SUPER PROMOZIONE - Un set LEGO che un appassionato di auto e di F1 non dovrebbe lasciarsi scappare per nessun motivo, l'iconica McLaren MP4/4 con il leggendario Ayrton Senna è in vendita da pochi mesi su Amazon, ... Secondo everyeye.it