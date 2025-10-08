La leggendaria McLaren di Ayrton Senna gira per le strade di città tra incredulità e nostalgia | Ha completato il gioco | Video

Un uomo è stato ripreso mentre guidava una replica perfetta della McLaren MP44, la leggendaria vettura con cui Ayrton Senna vinse il suo primo Mondiale nel 1988. È successo a Maringà, nel sud del Brasile. Le immagini mostrano la monoposto rossa e bianca sfrecciare lungo Avenida Colombo, tra gli sguardi increduli dei passanti. Il video, girato sabato 4 ottobre, è diventato virale: la replica è così fedele che molti hanno pensato di trovarsi di fronte all’originale. L’uomo, senza casco, ha guidato per alcuni minuti prima di fermarsi davanti a casa, come se nulla fosse. Sui social la scena ha suscitato entusiasmo e nostalgia per il campione brasiliano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

