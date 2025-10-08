La Lega vuole vietare WhatsApp e i social ai minori di 14 anni | cosa dice il Disegno di Legge

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un Disegno di Legge firmato dalla senatrice Erika Stefani (Lega) vuole alzare l'età minima di accesso alle piattaforma da 13 a 14 anni. La verifica spetterà alle piattaforme. Saranno loro a doversi dotare di “efficaci sistemi atti a verificare l'età degli utenti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lega - vuole

La Lega in Veneto vuole Alberto Stefani come presidente

Docente di sostegno addio? la Lega vuole il “docente per l’inclusione”, ma Chiocca avverte: “Si rischia frammentazione e deresponsabilizzazione dei colleghi, l’inclusione è di tutti”

Polemica per il ddl della Lega contro l’antisemitismo: “Vuole punire chi critica Israele”

lega vuole vietare whatsappLa Lega vuole vietare WhatsApp ai minori di 14 anni: cosa dice il Disegno di Legge - Un Disegno di Legge firmato dalla senatrice Erika Stefani (Lega) vuole alzare l'età minima di accesso alle piattaforma da 13 a 14 anni ... Segnala fanpage.it

lega vuole vietare whatsappDa TikTok a Whatsapp, Ddl Lega chiede stop social e messaggistica istantanea per gli under 14 - La deriva social, con i rischi di cui parla la cronaca di tutti i giorni, dall'istigazione alla violenza ai casi di suicidi in diretta, a fenomeni di dipendenza, ansia e stress, preoccupa la politica. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lega Vuole Vietare Whatsapp