La Lega vuole vietare WhatsApp e i social ai minori di 14 anni | cosa dice il Disegno di Legge
Un Disegno di Legge firmato dalla senatrice Erika Stefani (Lega) vuole alzare l'età minima di accesso alle piattaforma da 13 a 14 anni. La verifica spetterà alle piattaforme. Saranno loro a doversi dotare di “efficaci sistemi atti a verificare l'età degli utenti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Da TikTok a Whatsapp, Ddl Lega chiede stop social e messaggistica istantanea per gli under 14 - La deriva social, con i rischi di cui parla la cronaca di tutti i giorni, dall'istigazione alla violenza ai casi di suicidi in diretta, a fenomeni di dipendenza, ansia e stress, preoccupa la politica. Si legge su msn.com