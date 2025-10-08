La Kabel Volley ok Seconda allo Stacchini
Secondo posto per la Kabel Volley Prato al prestigioso ‘ Torneo Stacchini ’. Ottimo risultato per la formazione pratese Under 17 Eccellenza, che, nella manifestazione organizzata dalla Folgore San Miniato, dedicata alla memoria di Francesco Stacchini e giunta alla 49esima edizione, si è arresa solo in finale contro il Dream Volley Pisa. Al torneo, oltre alla Kabel, per l’occasione guidata in panchina da Alessandro Vannini, ai padroni di casa della Folgore e al Dream Volley Pisa, hanno partecipato anche Club Arezzo, Invicta Grosseto e Lupi Santa Croce. Praticamente il meglio della categoria a livello regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
kabel - volley
