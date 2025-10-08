La IV° Edizione del Premio letterario Città di Montevarchi la premiazione

Arezzo, 8 ottobre 2025 – In arrivo la cerimonia di premiazione della IV° Edizione del Premio letterarioCittà di Montevarchi”. Sabato 11 ottobre, presso il Palazzo del Podestà, si terrà la cerimonia di premiazione della IV edizione del Premio Letterario “Città di Montevarchi”, organizzata dall'Amministrazione comunale in collaborazione con l'Associazione culturale “Giglio Blu di Firenze”. Un appuntamento di grande rilievo per la cultura montevarchina, che anche quest'anno ha registrato oltre 200 partecipanti, provenienti non solo da tutta Italia, ma anche da Svizzera, Francia e Belgio. La sezione “Narrativa Over 25” ha ottenuto il maggior numero di adesioni, con 74 testi presentati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

