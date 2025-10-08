L’esercito ucraino da tempo ha adottato una strategia simile a quella inaugurata dai russi: colpire siti energetici, strutture civili che sono parte del motore della nazione o depositi di carburante. E in molti casi Kiev ha fatto strike. Il cambio di passo potrebbe venire dall’utilizzo dei micidiali missili Tomahawk che Volodimir Zelensky chiede dall’inizio della guerra e capaci di fare centro più a fondo, fino al cuore di Mosca, e che gli Stati Uniti ora sono disposti a fornire. Una svolta che sta irritando parecchio l’Orso russo. Adesso una fornitura potrebbe davvero arrivare dopo che i rapporti tra gli Stati Uniti e Mosca si sono (in parte) raffreddati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La guerra in Ucraina. Kiev avrà i Tomahawk. Tensione Usa-Russia