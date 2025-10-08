La Guardia nazionale sbarca anche a Chicago

Dopo la California e Washington DC, il presidente degli Stati uniti avanza la campagna di militarizzazione in Oregon ed Illinois, motivando la mobilitazione della guardia nazionale con la lotta alla . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

guardia nazionale sbarca chicagoTrump ha autorizzato l’invio della Guardia Nazionale anche a Chicago - Il presidente statunitense Donald Trump ha autorizzato l’invio di 300 soldati della Guardia Nazionale (il principale corpo di riservisti dell’esercito) anche a Chicago, in Illinois. Secondo ilpost.it

guardia nazionale sbarca chicagoTrump sfida Pritzker e invia la guardia nazionale a Chicago - Donald Trump sfida il governatore dem dell'Illinois J. Scrive ansa.it

