La Guardia nazionale sbarca anche a Chicago
Dopo la California e Washington DC, il presidente degli Stati uniti avanza la campagna di militarizzazione in Oregon ed Illinois, motivando la mobilitazione della guardia nazionale con la lotta alla . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Guardia Nazionale in arrivo a Chicago?
Trump invia la Guardia nazionale a Chicago, contro il parere del governatore dell'Illinois, minaccia di ricorrere all’Insurrection Act e alza lo scontro politico. Il "terrorismo domestico" secondo il responsabile dell'immigrazione. Di Marco Arvati - X Vai su X
#StatiUniti Una giudice federale si è rifiutata di bloccare l'invio immediato di soldati in Illinois, nonostante la causa intentata dallo Stato contro #Trump. 200 soldati della Guardia Nazionale del Texas saranno in Illinois tra oggi e domani. - facebook.com Vai su Facebook
Trump ha autorizzato l’invio della Guardia Nazionale anche a Chicago - Il presidente statunitense Donald Trump ha autorizzato l’invio di 300 soldati della Guardia Nazionale (il principale corpo di riservisti dell’esercito) anche a Chicago, in Illinois. Secondo ilpost.it
Trump sfida Pritzker e invia la guardia nazionale a Chicago - Donald Trump sfida il governatore dem dell'Illinois J. Scrive ansa.it