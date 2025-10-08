La Galleria Sciarra | uno dei gioielli liberty più affascinanti di Roma
Nel cuore di Roma, tra Via del Corso e Piazza San Claudio, si nasconde un passaggio coperto che sembra uscito da una fiaba di fine Ottocento: è la Galleria Sciarra, uno scrigno liberty che incanta chiunque vi entri, un luogo sospeso nel tempo, nel quale architettura, pittura e simbolismo si fondono in un racconto di eleganza e modernità, tutta romana. Proviamo a scoprirlo insieme! Leggi anche: — Il triangolo verde di Roma: una passeggiata tra ville, cinema e giardini La Galleria Sciarra a Roma: un capolavoro tra storia e modernità. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La Galleria Sciarra nacque alla fine del XIX secolo, quando Roma divenne Capitale del Regno d’Italia. 🔗 Leggi su Funweek.it
In questa notizia si parla di: galleria - sciarra
Un corridoio che sembra infinito nel cuore di Roma A due passi da Piazza del Gesù e Piazza Venezia, dentro la Casa Professa dei Gesuiti, si nasconde una galleria sorprendente: il corridoio che conduce alle Camerette di Sant’Ignazio di Loyola. Qui il g - facebook.com Vai su Facebook
La Galleria Sciarra: uno dei gioielli liberty più affascinanti di Roma - Nel cuore di Roma si nasconde un gioiello liberty che incanta chiunque vi entri: la Galleria Sciarra, un luogo sospeso nel tempo. Da funweek.it