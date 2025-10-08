La gaffe del governatore Giani | La Toscana confina con la Lombardia FdI | Tanta ambizione poca geografia - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 8 ott 2025

Non si è fatta attendere la replica di Fratelli d'Italia, che ha bacchettato Giani: "Il presidente della Toscana amplia i confini regionali. fino alla Lombardia. L’ambizione non manca, la geografia un po' sì" Gaffe del governatore della Toscana Eugenio Giani, secondo cui la sua regione "confi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

