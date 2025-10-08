La Francia ostaggio di Macron | Lecornu gioca l’ultima carta per salvare il presidente da un collasso inevitabile
Sébastien Lecornu annuncia la “buona notizia”, peccato che non riguardi la Francia, bensì Emmanuel Macron. Tutti gli sforzi delle ultime ore mirano a un solo scopo: formare a qualunque costo un governo, qualsiasi governo, pur di evitare che il Capo dello Stato debba rassegnare le dimissioni o sciogliere l’ Assemblea nazionale. Dietro la calma istituzionale del premier dimissionario e dietro il suo richiamo alla “convergenza” si intravede la paura dell’Eliseo: quella di una dissoluzione che renderebbe il Parlamento ancora più ingovernabile e il Monsieur le Président ancora più isolato. Leggi anche Un disastro targato Macron: instabilità politica, debito pubblico, malessere sociale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
