La Francia ostaggio di Macron | Lecornu gioca l’ultima carta per salvare il presidente da un collasso inevitabile

8 ott 2025

Sébastien Lecornu annuncia la “buona notizia”, peccato che non riguardi la Francia, bensì Emmanuel Macron. Tutti gli sforzi delle ultime ore mirano a un solo scopo: formare a qualunque costo un governo, qualsiasi governo, pur di evitare che il Capo dello Stato debba rassegnare le dimissioni o sciogliere l’ Assemblea nazionale. Dietro la calma istituzionale del premier dimissionario e dietro il suo richiamo alla “convergenza” si intravede la paura dell’Eliseo: quella di una dissoluzione che renderebbe il Parlamento ancora più ingovernabile e il Monsieur le Président ancora più isolato. Leggi anche Un disastro targato Macron: instabilità politica, debito pubblico, malessere sociale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

