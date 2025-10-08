La forza di una donna tagliata | Mediaset prosciuga lo spazio della serie

Doccia fredda per i fan di “La forza di una donna”: da questa settimana, la soap turca più seguita di Canale 5 subirà un ulteriore taglio alla durata. Le puntate, già ridotte nelle scorse settimane, dureranno ora poco più di venti minuti effettivi, contro i quaranta o cinquanta che avevano caratterizzato la programmazione estiva. Una scelta che ha fatto infuriare i telespettatori e che conferma il nuovo corso editoriale di Mediaset, sempre più orientato verso una gestione “rapida” del daytime. Il motivo della riduzione è legato al ritorno massiccio dei programmi storici del pomeriggio: Uomini e Donne, Amici 25 e Pomeriggio Cinque hanno reclamato più spazio, lasciando alle soap una finestra sempre più stretta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it