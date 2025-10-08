La forza di una donna salva il pomeriggio | nuovo orario anticipato per tenere buoni i fan

Caffeinamagazine.it | 8 ott 2025

Colpo di scena nel palinsesto di Canale 5: La forza di una donna cambia ancora orario, ma questa volta la notizia ha un sapore positivo. Secondo le ultime anticipazioni, la soap turca verrà anticipata di qualche minuto, tornando a occupare una fascia più ampia del pomeriggio. La decisione arriva dopo alcune settimane di calo degli ascolti nella parte centrale del daytime e mira a riportare equilibrio nel blocco delle soap, che negli ultimi mesi è stato un vero e proprio cantiere aperto. Il nuovo orario — che dovrebbe partire da lunedì prossimo — vedrà La forza di una donna iniziare intorno alle 15:45, subito dopo la chiusura di Beautiful e Endless Love. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

