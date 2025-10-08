La forza di una donna | Doruk riceve una lettera inquietante
Le anticipazioni della puntata di venerdì 10 ottobre 2025 di La forza di una donna promettono nuovi brividi e un colpo di scena che riguarda il piccolo Doruk. Il figlio di Bahar, da sempre simbolo di dolcezza e innocenza, si troverà improvvisamente di fronte a un mistero che lo spaventerà: una lettera anonima, recapitata proprio a lui, con parole che nessun bambino dovrebbe leggere. Il contenuto della missiva resta un segreto, ma ciò che contiene rischia di gettare nel panico l’intera famiglia. Secondo le anticipazioni, Bahar troverà Doruk turbato e confuso, mentre stringe la lettera tra le mani. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
