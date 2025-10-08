La forza di una donna anticipazioni 9 ottobre | Arif ritrova l’anello e fa un passo importante verso Bahar

Arif recupera un ricordo di famiglia, Ceyda debutta come baby?sitter, mentre intorno a Bahar crescono i sospetti. Le anticipazioni della puntata di domani 9 ottobre de La forza di una donna. I sentimenti continuano a mescolarsi a un clima di tensione che non accenna a diminuire ne La forza di una donna. Nella puntata di giovedì 9 ottobre su Canale 5, infatti i legami tra i protagonisti vengono messi alla prova dal grande segreto che ormai è stato scoperto ma anche da qualche presenza che non passa inosservata e che potrebbe portare problemi. Tra scelte difficili, gelosie e paure, Bahar si ritrova al centro di attenzioni che non sono soltanto affettive. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La forza di una donna, anticipazioni 9 ottobre: Arif ritrova l’anello e fa un passo importante verso Bahar

