La Forza Di Una Donna 2 Anticipazioni Turche | Il Gesto Estremo Di Piril!
Il dramma si infiamma nella nuova stagione de La forza di una donna. Scopri cosa accadrà a Sarp, Piril e Bahar: tra amore negato, tentati gesti estremi e rapporti distrutti. La tensione cresce nelle prossime puntate de La forza di una donna, dove Piril arriverà a compiere un gesto estremo: tenterà di togliersi la vita ingerendo dei medicinali. Fortunatamente, Bahar Çe?meli interverrà in zona e riuscirà a salvarla appena in tempo. Le anticipazioni rivelano che Sarp rinnegherà i propri sentimenti verso Piril pur di riconquistare Bahar. Quella che per Piril sarà una cocente delusione la spingerà al limite: affronterà il dolore raccogliendo un flacone di pillole con l’intento di farla finita. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
