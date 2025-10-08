La Formula 1 ha un problema con le inquadrature delle fidanzate dei piloti in TV | Sainz si sfoga

Carlos Sainz contro le scelte stilistiche della regia internazionale della Formula 1. Troppe sviste durante il GP di Singapore, VIP e fidanzate sono diventate le protagoniste delle inquadrature e hanno distolto l'attenzione da alcuni momenti chiave della gara. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: formula - problema

Maurizio Arrivabene, team principal della Ferrari in Formula 1 dal 2014 al 2019, commenta l'operato di Fred Vasseur e individua il vero problema della Rossa a suo avviso - facebook.com Vai su Facebook

Uno dei crucci della Formula 1 moderna sono le gare sul bagnato, dove si preferisce mostrare una bandiera rossa piuttosto che correre con le gomme "full wet". La Pirelli ha proposto una soluzione a questo problema Link dell'articolo nel primo commento - X Vai su X

La Formula 1 ha un problema con le inquadrature delle fidanzate dei piloti in TV: Sainz si sfoga - Troppe sviste durante il GP di Singapore, VIP e fidanzate sono diventate le protagoniste delle inquadrature e ... Lo riporta fanpage.it

Ferrari, Leclerc dopo il GP Singapore: "Ho dovuto gestire i freni per tutta la gara, era troppo". Vasseur: "Spinto solo per l'1% della gara" - Il bilancio del team principal nel GP Singapore: "Abbiamo cominciato il weekend con un buon passo, poi abbiamo perso nell'esecuzione" ... Come scrive eurosport.it