La Formula 1 ha un problema con le inquadrature delle fidanzate dei piloti in TV | Sainz si sfoga

8 ott 2025

Carlos Sainz contro le scelte stilistiche della regia internazionale della Formula 1. Troppe sviste durante il GP di Singapore, VIP e fidanzate sono diventate le protagoniste delle inquadrature e hanno distolto l'attenzione da alcuni momenti chiave della gara. 🔗 Leggi su Fanpage.it

