È stata una caregiver precoce: aveva pochi anni, infatti, quando – figlia unica senza papà – ha cominciato a sostenere la madre malata. Oggi Samia Mariani, 35 anni, insegnante ed educatrice, si occupa del tema, spinoso e doloroso, dei giovani caregiver attraverso Young Care Italia, la prima associazione dedicata a queste persone e di cui è presidente. Prima di fondare l’associazione, però, ha studiato a lungo – a partire dal 2016 – il tema dei giovani costretti dalla vita ad assistere i genitori, contribuendo a una ricerca dottorale insieme ad altre ricercatrici, stendendo la definizione italiana di giovane caregiver e creando un test per rilevare i giovani in questa condizione all’interno delle scuole di Milano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La fondatrice di Young Care Italia: “Sono stata una giovanissime caregiver, ora lotto per loro”