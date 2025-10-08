La Flotilla ha portato milioni di giovanissimi a decidere che costruire la pace senza violenza è possibile

La Flotilla ha lanciato un messaggio semplice e chiaro, capace di infiammare i cuori: 200 persone di 40 nazioni sono disposte a rischiare la vita per portare aiuti a Gaza e gridare a tutti l'orrore del genocidio. Persone inermi che affrontano l'esercito più sanguinario del mondo. Il coraggio gentile della Flotilla ha riempito i social network di racconti, di testimonianze, di video, di emozioni. E poi ha riempito le piazze di tutto il mondo. I gerarchi israeliani avevano avvertito: vi metteremo in galera al pari dei terroristi. Cioè: vi chiudiamo in cella, buttiamo via le chiavi e poi vi torturiamo con calma.

