Cambia (in parte) il nome ma l'obiettivo è sempre quello. Rompere il blocco navale imposto da Israele e imporsi all'attenzioen dei media. No, non stiamo parlando di nuovo della Global Sumd Flotilla la cui spedizione è stata interrotta nei giorni scorsi da Israele, ma della nuova flotilla diretta verso la Striscia: la Freedom Flotilla Coalition. Un nome altisonante per una missione che forse ha solo un intento simbolico, visto il destino a cui sono andati incontro gli attivisti della Global Sumud. Le imbarcazioni della Ffc e le navi Thousand Madleens hanno terminato il loro viaggio verso la Striscia nel cuore della notte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Flotilla è già un format: italiani fermati, scattano le manifestazioni