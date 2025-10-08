La finta Maddie McCann finisce a processo La pm | È una manipolatrice emotiva

Non solo si è spacciata per Maddie McCann, la bimba inglese di 3 anni scomparsa improvvisamente giovedì 3 maggio 2007 a Praia da Luz, località di villeggiatura nella regione portoghese dell'Algarve dove si trovava in vacanza con la sua famiglia, ma ha sottoposto i genitori della piccola a una vera e propria persecuzione, tra decine di telefonate, foto e messaggi che inviava a cadenza quotidiana. Una situazione insostenibile, che è andata avanti ininterrottamente per tre anni dal 2022, cioè dal momento in cui la protagonista della vicenda, la 24enne originaria di Lubin (Polonia) Julia Wandelt, aveva iniziato a dichiarare ovunque di essere proprio lei la tanto ricercata Madeleine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La finta Maddie McCann finisce a processo. La pm: "È una manipolatrice emotiva"

La madre di Maddie McCann e l’incontro con la finta Madeleine: “Mi chiamava mamma implorandomi, mi ha turbata”

