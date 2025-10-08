La finale del Premio Internazionale Lympha-Raffaella Mandarano dedicato all’imprenditoria femminile innovativa

Cataniatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La cerimonia si aprirà con l’accoglienza e i saluti di Giuseppe Mario Patti, presidente dell’Associazione Raffaella Mandarano. Seguiranno gli interventi del professor Rosario Faraci dell’Università di Catania, che presenterà un’analisi sull’impatto e i risultati delle start up catanesi, e della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: finale - premio

Premio Estense, il finale con l’assegnazione dell’Aquila d’Oro. Il ‘Granzotto’ a Corrado Augias

Livorno celebra Leonetto Cappiello: alle Terme del Corallo la serata finale del premio internazionale

Danzatori, étoile di fama mondiale e la consegna del Premio Carla Fracci. Il gran finale di Riccione Estate Danza

finale premio internazionale lymphaCatania, il 10 ottobre la finale del Premio Internazionale “Lympha – Raffaella Mandarano” dedicato all’imprenditoria femminile innovativa - Comunicato Stampa Premio Internazionale “Lympha – Raffaella Mandarano” Si terrà a Catania la giornata conclusiva della seconda edizione del Premio Internazionale “Lympha – Raffaella Mandarano”, dedica ... Lo riporta ienesiciliane.it

finale premio internazionale lymphaDonne e imprese, torna il premio “Lympha – Raffaella Mandarano” - CATANIA – È stata prorogata al 30 settembre 2025 la scadenza per partecipare alla seconda edizione del Premio Internazionale “Lympha – Raffaella Mandarano”. Come scrive livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Finale Premio Internazionale Lympha