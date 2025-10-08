La finale del Premio Internazionale Lympha-Raffaella Mandarano dedicato all’imprenditoria femminile innovativa
La cerimonia si aprirà con l’accoglienza e i saluti di Giuseppe Mario Patti, presidente dell’Associazione Raffaella Mandarano. Seguiranno gli interventi del professor Rosario Faraci dell’Università di Catania, che presenterà un’analisi sull’impatto e i risultati delle start up catanesi, e della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: finale - premio
Premio Estense, il finale con l’assegnazione dell’Aquila d’Oro. Il ‘Granzotto’ a Corrado Augias
Livorno celebra Leonetto Cappiello: alle Terme del Corallo la serata finale del premio internazionale
Danzatori, étoile di fama mondiale e la consegna del Premio Carla Fracci. Il gran finale di Riccione Estate Danza
La finale de Il Premio Strega Poesia 2025 si terrà domani #8ottobre presso la Casa dell'Architettura (Complesso monumentale dell'Acquario Romano) a Roma e vedrà la proclamazione dell'opera vincitrice da parte di una giuria di circa cento personalità della - facebook.com Vai su Facebook
Cesena, Festival cibo di strada al gran finale, Premio Giordani alle delizie messicane e agli arrosticini abruzzesi - X Vai su X
Catania, il 10 ottobre la finale del Premio Internazionale “Lympha – Raffaella Mandarano” dedicato all’imprenditoria femminile innovativa - Comunicato Stampa Premio Internazionale “Lympha – Raffaella Mandarano” Si terrà a Catania la giornata conclusiva della seconda edizione del Premio Internazionale “Lympha – Raffaella Mandarano”, dedica ... Lo riporta ienesiciliane.it
Donne e imprese, torna il premio “Lympha – Raffaella Mandarano” - CATANIA – È stata prorogata al 30 settembre 2025 la scadenza per partecipare alla seconda edizione del Premio Internazionale “Lympha – Raffaella Mandarano”. Come scrive livesicilia.it