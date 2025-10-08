“Avete sottolineato l’importanza degli sforzi e dei sacrifici. Non siete ricompensati solo dalle vittorie, ma anche dal messaggio che trasmettete a bambini e bambine. Mi dispiace che non ci sia Giannelli, ma mi ha mandato una lettera”. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto le due nazionali italiane di volley la maschile e la femminile – al Quirinale dopo la vittoria dei mondiali da parte di entrambe. Prima le ragazze di Julio Velasco, poi i ragazzi di Ferdinando Fefè De Giorgi hanno regalato una doppia medaglia d’oro all’Italia, facendo innamorare del volley tutta l’Italia e tenendo incollati milioni di telespettatori alla tv, soprattutto durante le fasi finali delle due competizioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La festa del volley italiano al Quirinale, Mattarella svela: "Giannelli mi ha mandato una lettera". Poi riceve il regalo di capitan Danesi