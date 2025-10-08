La Fenice sciopero dei lavoratori contro Venezi | salta la prima di ‘Wozzeck’

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori del Teatro La Fenice di Venezia hanno annunciato uno sciopero per il 17 ottobre, giorno in cui era prevista la prima dell’opera Wozzeck di Alban Berg, in segno di protesta contro la nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale a partire dall’ottobre 2026. Il 27 settembre era stato proclamato lo stato di agitazione. Alle ore 18 del giorno in cui si sarebbe dovuta tenera la prima di Wozzek ci sarà un’assemblea pubblica, in un luogo che verrà comunicato nei prossimi giorni, aperta alla cittadinanza. La decisione è arrivata al termine del confronto tra le sigle sindacali, la direzione del teatro e il sindaco Luigi Brugnaro. 🔗 Leggi su Lettera43.it

