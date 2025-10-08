La Fenice nel caos | sciopero contro Beatrice Venezi salta la prima di Wozzeck

Fanpage.it | 8 ott 2025

Lo sciopero dei lavoratori del Teatro La Fenice fa saltare la prima di Wozzeck il 17 ottobre. Al centro della protesta la nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale, che sindacati e Rsu chiedono di revocare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: fenice - caos

Beatrice Venezi, caos alla Fenice di Venezia: lavoratori in agitazione

