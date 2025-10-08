La Fenice in sciopero contro Beatrice Venezi la scelta dei sindacati per venerdì 17 ottobre | Confronto? Prima si revochi la nomina

Open.online | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue la battaglia dei lavoratori del Teatro La Fenice di Venezia contro la nomina di  Beatrice Venezi  a direttore musicale dell’Orchestra. I rappresentanti dei lavoratori hanno infatti proclamato oggi uno sciopero contro la decisione per la giornata di venerdì 17 ottobre. Proprio quella sera sarebbe in programma la prima dell’opera   Wozzeck, opera che chiude la stagione 20242025. Non ha portato dunque a soluzioni l’incontro di oggi con il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ed il sovrintendente della Fenice Nicola Colabianchi, che lo scorso 22 settembre aveva annunciato la nomina a sorpresa di Venezi. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fenice - sciopero

Caso Venezi, i sindacati annunciano uno sciopero al teatro La Fenice il 17 ottobre

Beatrice Venezi, sciopero dei sindacati del teatro La Fenice: a rischio la prima di Wozzeck del ?17 ottobre

Beatrice Venezi, sciopero venerdì 17 ottobre al Teatro La Fenice contro la nomina: salta la prima di Wozzeck

fenice sciopero contro beatriceLa Fenice, sciopero alla prima di Wozzeck: protesta per la nomina di Beatrice Venezi - Leggi su Sky TG24 l'articolo La Fenice, sciopero alla prima di Wozzeck: protesta per la nomina di Beatrice Venezi ... Si legge su tg24.sky.it

fenice sciopero contro beatriceI sindacati del Teatro La Fenice faranno sciopero il 17 ottobre contro la nomina di Beatrice Venezi - È stata ribadita la "richiesta di revocare la nomina" a direttore musicale. Lo riporta huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Fenice Sciopero Contro Beatrice