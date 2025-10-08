La Fenice in sciopero contro Beatrice Venezi la scelta dei sindacati per venerdì 17 ottobre | Confronto? Prima si revochi la nomina

Prosegue la battaglia dei lavoratori del Teatro La Fenice di Venezia contro la nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale dell’Orchestra. I rappresentanti dei lavoratori hanno infatti proclamato oggi uno sciopero contro la decisione per la giornata di venerdì 17 ottobre. Proprio quella sera sarebbe in programma la prima dell’opera Wozzeck, opera che chiude la stagione 20242025. Non ha portato dunque a soluzioni l’incontro di oggi con il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ed il sovrintendente della Fenice Nicola Colabianchi, che lo scorso 22 settembre aveva annunciato la nomina a sorpresa di Venezi. 🔗 Leggi su Open.online