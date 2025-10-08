La Fenice in rivolta contro Venezi | sciopero il 17 ottobre per chiedere la revoca della nomina

I lavoratori del Teatro La Fenice in rivolta. Per il 17 ottobre le Rsu e le organizzazioni sindacali del teatro veneziano hanno annunciato uno sciopero, proprio nel giorno della prima dell’opera Wozzeck. Una protesta contro la nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale dell’Orchestra. In una nota viene spiegato che si è svolto oggi un incontro con i vertice del Teatro La Fenice, alla presenza anche del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Confronto che arriva dopo la proclamazione dello stato di agitazione avvenuta il 27 settembre, ma che non sembra aver portato reali passi avanti. La Fenice in rivolta: sciopero contro la nomina di Venezi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

