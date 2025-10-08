La Fenice in rivolta contro Venezi | sciopero il 17 ottobre per chiedere la revoca della nomina
I lavoratori del Teatro La Fenice in rivolta. Per il 17 ottobre le Rsu e le organizzazioni sindacali del teatro veneziano hanno annunciato uno sciopero, proprio nel giorno della prima dell’opera Wozzeck. Una protesta contro la nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale dell’Orchestra. In una nota viene spiegato che si è svolto oggi un incontro con i vertice del Teatro La Fenice, alla presenza anche del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Confronto che arriva dopo la proclamazione dello stato di agitazione avvenuta il 27 settembre, ma che non sembra aver portato reali passi avanti. La Fenice in rivolta: sciopero contro la nomina di Venezi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: fenice - rivolta
Fenice in rivolta, 300 lavoratori dicono “no” alla Venezi. Mobilitazioni, voltantinaggi e scioperi
Teatro La Fenice in rivolta, 300 lavoratori dicono “no” alla nomina di Beatrice Venezi. Mobilitazioni, volantinaggi e scioperi
Rivolta alla Fenice: perché 300 lavoratori chiedono la revoca immediata di Beatrice Venezi?
La Fenice in rivolta contro il direttore musicale che si ostina a non presentarsi al femminile e anche a non inchinarsi al politicamente corretto, con pesanti conseguenze professionali - facebook.com Vai su Facebook
Teatro La Fenice in rivolta, 300 lavoratori dicono “no” alla nomina di Venezi: mobilitazioni, volantinaggi e scioperi di @thomasmackinson - X Vai su X
La Fenice nel caos: sciopero contro Beatrice Venezi, salta la prima di Wozzeck - Al centro della protesta la nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale, che sindacati e Rsu chiedono ... Si legge su fanpage.it
Bufera alla Fenice: sciopero contro la nomina di Beatrice Venezi, il teatro si spacca - Le rappresentanze sindacali hanno proclamato uno sciopero per venerdì 17 ottobre, proprio nel ... Lo riporta thesocialpost.it