La Fenice i sindacati annunciano uno sciopero il 17 contro la nomina di Venezi a direttore musicale
AGI - La Rsu, unitamente alle organizzazioni sindacali del Teatro La Fenice di Venezia, ha proclamato uno sciopero per venerdì 17 ottobre, in concomitanza con la prima di 'Wozzeck'. Lo comunicano le rappresentanze sindacali al termine di un incontro avvenuto alla presenza dei vertici del teatro veneziano e del sindaco Luigi Brugnaro. "In apertura, la Rsu ha ribadito la richiesta di revocare la nomina del maestro Venezi a Direttore Musicale, come deliberato dall'ultima assemblea generale" si legge in una nota. Alle ore 18 si terrà un'assemblea pubblica, in un luogo che sarà comunicato nei prossimi giorni, aperta anche ai colleghi delle altre istituzioni culturali che hanno espresso solidarietà al Teatro La Fenice e all'intera cittadinanza. 🔗 Leggi su Agi.it
