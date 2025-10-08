la feconda invenzione dei mof vale il nobel per la chimica 2025

Il Premio Nobel per la Chimica 2025 è stato assegnato a Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi per l’invenzione e lo sviluppo dei metal–organic frameworks (MOF), una nuova classe di materiali porosi che ha aperto possibilità completamente inedite per le applicazioni avanzate di chimica dei materiali. I MOF sono reticoli tridimensionali ordinati formati da nodi metallici collegati da leganti organici; al loro interno si aprono cavità e canali di dimensioni controllabili, in cui altre molecole possono diffondere, sostare, reagire e uscire, così che questi materiali possono essere usati come filtri, come ambienti per catalisi e trasformazione chimica controllata e come materiali con proprietà meccaniche diverse da quelle di qualunque altro, in base alla specifica architettura disegnata dal chimico. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

