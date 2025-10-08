La fatwa e la libertà

La tragica escalation di Francesca Albanese che prima dice che non bisogna invitare in tv il direttore di Libero (e lo fa per difendere la presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia, che ha manipolato un mio intervento in tv, esponendomi a gravi rischi), poi scappa a gambe levate da uno studio televisivo quando viene citata Liliana Segre e subito dopo afferma che la senatrice a vita, sopravvissuta al campo di concentramento di Auschwitz, non è la persona giusta per parlare di genocidio, è esplosa nelle mani della sinistra. Ieri la premier Giorgia Meloni ha ricordato a Porta a Porta con Bruno Vespa la “fatwa” che mi riguarda, ma l’affaire Albanese va ben oltre la questione del pluralismo in tv e della libertà di informazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

