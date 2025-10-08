SaidText mette sul tavolo un’idea semplice e dirompente: trasformare la voce degli operatori in intelligence operativa che accorcia i tempi decisionali e riduce sprechi. Il suo nuovo “Copilota Operativo” nasce in Italia e promette effetti immediati su efficienza, sicurezza e continuità produttiva, con indicatori che parlano di downtime tagliati e risposte più rapide alle criticità. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - La fabbrica parla: SaidText trasforma le segnalazioni vocali in decisioni