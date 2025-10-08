La dislessia non è una malattia | la pedagogista spiega perché è ora di cambiare prospettiva sui DSA

La dislessia è da anni un disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) riconosciuto, ma ancora oggi resta necessario parlarne per superare stereotipi e promuovere una scuola davvero inclusiva. In occasione della Settimana Nazionale della Dislessia, Fanpage.it ha intervistato la pedagogista Barbara Urdanch, che invita a riconoscere i segnali precoci e a cambiare prospettiva: "Bambini e genitori non devono più sentirsi sbagliati". 🔗 Leggi su Fanpage.it

