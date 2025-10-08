La Disability Flag nel cielo di Pescara con Simone Maria Piccirilli

Ilpescara.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Simone Maria Piccirilli, responsabile e referente del Disability Pride Pescara e Disbility Pride Abruzzo sventola da tempo nelle strade di Pescara e l'Abruzzo la "Disability Pride Flag", simbolo del movimento mondiale delle persone con disabilità. La sua scelta, di spirito apolitico e apartitico. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: disability - flag

