La Disability Flag nel cielo di Pescara con Simone Maria Piccirilli
Simone Maria Piccirilli, responsabile e referente del Disability Pride Pescara e Disbility Pride Abruzzo sventola da tempo nelle strade di Pescara e l'Abruzzo la "Disability Pride Flag", simbolo del movimento mondiale delle persone con disabilità. La sua scelta, di spirito apolitico e apartitico. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
