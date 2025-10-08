La disabilità visiva oltre le barriere | nuova iniziativa dell’Uici a Siderno
L’Uici di Reggio Calabria ha organizzato un nuovo incontro nella sala consiliare di Siderno nell’ambito del progetto: “Disabilità visiva, oltre le barriere” che prevede giornate dedicate alla prevenzione e inclusione grazie al contributo della Città metropolitana di Reggio Calabria, Settore 7. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: disabilit - visiva
