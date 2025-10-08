La disabilità non è un limite Rossano Andreelli realizza il suo sogno | gareggiare al Rally Porta del Gargano

8 ott 2025

Ci saranno tanti dei piloti dell’Automobile club Pescara a Vieste (Foggia) Per il Rally Porta del Gargano del 10-12 ottobre, ma soprattutto ci sarà Rossano Andreelli. Un esempio di grande resilienza il suo e soprattutto la dimostrazione che niente può fermare la passione. Andreelli infatti ha la. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: disabilit - limite

