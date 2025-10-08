La Diga Ancipa e il porto di Palermo nel progetto Evolutio mostra immersiva ideata da Webuild

Ci sono i progetti strategici del ponte sullo Stretto di Messina e dell'alta capacità Palermo-Catania-Messina e diverse opere strategiche realizzate nel passato in Sicilia, nel progetto 'Evolutio', mostra immersiva ideata da Webuild in programma fino al 9 novembre presso il Museo dell'Ara Pacis. 🔗 Leggi su Palermotoday.it