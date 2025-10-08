La difesa dei migranti | Papa Leone XIV e il clero Usa alzano la voce
“Chi dice di essere contrario all’aborto ma favorevole alla pena di morte non è realmente pro-vita. Allo stesso modo, qualcuno che dice di essere contrario all’aborto ma d’accordo con il trattamento disumano riservato agli immigrati che si trovano negli Stati Uniti, non so se sia pro-vita”. Così Papa Leone XIV mentre parlava con alcuni giornalisti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
