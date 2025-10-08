La destra vuole indebolire la fiducia nelle istituzioni | perché a Meloni serve un nemico per mantenere il potere?

Come è perché Meloni ha bisogno di una perenne costruzione politica dell’odio, e di minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni: magistrati e giornalisti sono il nemico perfetto, perché quando la fiducia nelle istituzioni crolla, la società è più disposta ad accettare modifiche costituzionali, restrizioni di diritti, concentrazioni di potere che in tempi normali respingerebbe. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: destra - vuole

Un partito di estrema destra giapponese vuole censurare videogiochi, manga ed anime

Francia: conti in rosso, feste cancellate. Bayrou vuole abolire la “pasquetta” e l’8 maggio. La destra: “Un insulto a chi lavora”

X è sotto indagine in Francia con l'accusa di favorire l'estrema destra con il suo algoritmo e non vuole collaborare con la magistratura

Dopo la Lombardia, anche la Toscana ospiterà sabato 4 ottobre l’incontro della destra identitaria che vuole la deportazione dei migranti dall’Europa, cercando di insinuarsi nei partiti di destra al governo nei paesi Ue. Oltre a Vannacci, interverranno due espon - facebook.com Vai su Facebook

Roberto Scarpinato: “Nessuna ‘combine’: la destra vuole farci fuori dall’Antimafia”. Da pm a senatore: “Vietano domande sulle stragi ’92-’93. Hanno paura che sia coinvolto qualcuno dell’album familiare”. @marcolillo - X Vai su X

La destra vuole indebolire la fiducia nelle istituzioni: perché a Meloni serve un nemico per mantenere il potere? - Come è perché Meloni ha bisogno di una perenne costruzione politica dell’odio, e di minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni: magistrati e ... Secondo fanpage.it

Francia, come si svolge il voto di fiducia al governo Bayrou e quali scenari si aprono - Salvo una grande sorpresa, non avrà i voti necessari per salvare il suo governo e dovrà rassegnare le dimissioni. Da rainews.it