La destra cancella i poveri | niente aiuti per i più fragili bocciato il post-Reddito di cittadinanza
Il governo Meloni la povertà l’ha abolita per davvero. Non riducendola, ma semplicemente decidendo di girarsi dall’altra parte e di cancellare il tema. Il Rapporto Caritas 2025 evidenzia come i poveri sono stati lasciati indietro. Sempre più. E il bilancio su Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro, ovvero le misure che hanno sostituito il Reddito di cittadinanza, è disastroso. Il contrasto alla povertà, con il governo delle destre, si fa (per modo di dire) senza considerare le condizioni di bisogno, ma valutando solo la presenza di figli minori in famiglia. E così “le politiche contro la povertà diventano un sottoinsieme di quelle per la natalità”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: destra - cancella
? Elezioni regionali Marche 2025 Prendiamo atto del risultato. È una sconfitta che pesa, ma non cancella l’impegno e la passione di tanti amministratori, militanti e cittadini che hanno creduto in un progetto alternativo alla destra. Oggi più che mai il centrosini - facebook.com Vai su Facebook
La violenza va condannata, sempre. Ma non cancella le domande di migliaia di persone scese in piazza pacificamente. In tutta Italia oggi si è manifestato contro la carneficina in corso a Gaza e la strage di diritti, di diritto e di democrazia che sta compiendo il cr - X Vai su X