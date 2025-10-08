La destra cancella i poveri | niente aiuti per i più fragili bocciato il post-Reddito di cittadinanza

Il governo Meloni la povertà l’ha abolita per davvero. Non riducendola, ma semplicemente decidendo di girarsi dall’altra parte e di cancellare il tema. Il Rapporto Caritas 2025 evidenzia come i poveri sono stati lasciati indietro. Sempre più. E il bilancio su Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro, ovvero le misure che hanno sostituito il Reddito di cittadinanza, è disastroso. Il contrasto alla povertà, con il governo delle destre, si fa (per modo di dire) senza considerare le condizioni di bisogno, ma valutando solo la presenza di figli minori in famiglia. E così “le politiche contro la povertà diventano un sottoinsieme di quelle per la natalità”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

